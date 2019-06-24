Yunan Büyükelçi: "Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlali tüm Avrupa’yı ilgilendirir"

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Kenevezos, Türkiye’nin Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) "kışkırtıcı faaliyetlerinin" bütünüyle Avrupa’yı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.



Yunanistan’ın devlet televizyon ve radyosu ERT’e bir demeç veren Büyükelçi Kenevezos, Avrupa Konseyi ve AB Genel İşler Konseyi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ın MEB’ndeki "yasadışı faaliyetleriyle" ilgili kararlarından söz etti.



Bunların özellikle Türkiye’yle ilgili ‘çok önemli kararlar olduğunu ve belki de benzersiz kararlar olduğunu belirten Büyükelçi, "Kıbrıs Cumhuriyet’inin," Türkiye tarafından uluslararası hukukun ihlalini önlemek için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.



Kyriakos Kenevezos, Avrupa Birliği’nin, üye ülkelerden birinin egemenlik haklarının ihlalinin sadece Kıbrıs’ı değil Avrupa’nın kendisini ilgilendirdiğini idrak ettiğini belirtti.



Bölgede güvenlik ve işbirliğini teşvik eden Kıbrıs’ın ikili ve üçlü işbirliği planlarından üstü kapalı söz eden Büyükelçi, “Kıbrıs sorunu gündemin önündedir ancak dış politika konuları üzerinde de olumlu bir yönde ve dışa dönük hareket edebiliriz” şeklinde konuştu.



