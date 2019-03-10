Yunan Büyükelçi: "Türkiye ve Kıbrıslı Türklerden net tezler bekliyoruz"

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos, Kathimerini gazetesinde bugün yer alan demecinde, Kıbrıs sorununa da değindi.

Fotopulos gazeteye demecinde “Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerin Kıbrıs sorununda alternatif çözüm şekilleri aranmasına ilişkin sürekli beyanlarda bulunmalarının, aynı zamanda uluslararası hukukun gerek karada, gerek de Kıbrıs MEB’inde ihlal edilmesinin, tüm müdahil taraflar için gerekli olan yapıcı ortamın meydana getirilmesine katkıda bulunmadığını” öne sürdü.

Demecinde Crans Montana konferansının öneminin hafife alınmaması gerektiğini de dile getiren Fotopulos, bu çerçevede BM Genel Sekreterinin çerçevesindeki altı parametre üzerinde de durularak, bir önceki müzakere döneminin kazanımlarından faydalanılması gerektiğini de savundu.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişme halinde bulunan misyonunu desteklediklerini de belirten Fotopulos, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafından özellikle güvenlik ve garantiler gibi kritik konularda tezlerini tam anlamıyla netleştirmelerini beklediklerini de ifade etti.

“Kıbrıs’ın durumunda ne yazık ki müdahil taraflardan birinin, gerekli uzlaşıların sağlanmasına yönelik samimi iradesi konusunda sürekli endişe ve şüpheye sebep olduğu” iddiasında da bulunan Fotopulos, “Prespa” anlaşmasının ruhu ve dinamiğinin, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yapıcı olarak katkıda bulunması için gelecekte Türkiye’yi etkilemesini umduğunu da belirtti.

Bu arada Fotopulos, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) artık Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ı, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde istikrar ve güvenlik kapısı olarak algıladığının gerçek olduğuna da işaret etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin AB sürecini ezelden bu yana desteklediğini de ifade eden Fotopulos, ancak bu desteğin hiçbir zaman “açık çek” şeklinde olmadığını sözlerine ekledi.