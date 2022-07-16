Yunan cuntasının III. Makarios’a darbesini ve darbede ölenleri andılar

Yunan albaylar cuntasının Rum işbirlikçileri ile birlikte Kıbrıs Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yönelik 15 Temmuz 1974’te giriştikleri darbe ve darbede ölenler dün Güney Kıbrıs genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Haravgi, törenlerde yaptığı konuşmada “demokrasiye muhalefet edenler ülkeyi sona sürükler” diyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in darbeyi vatana ihanet olarak nitelerken darbeciler hakkında tek söz etmezken, Rum Adalet Bakanı Stefi Draku’nun, 15 Temmuz 1974’te Cumhurbaşkanlığı sarayına saldıran RMMO komandolarının mezarına çelenk koyduğuna dikkat çekti.

Habere göre, dünkü konuşmasında “Cumhuriyeti gayrımeşruluğa karşı savunurken ölenleri anmak ve demokrasiye muhalefet edenlerin ülkeyi sona sürüklediğini unutmamak” şeklinde iki görevleri olduğunu söyleyen Anastasiadis “Ülkeyi sona sürüklemek derken vatana ihaneti de kast ediyorum çünkü 15 Temmuz’da cereyan eden şey, Atina cuntasının ve Kıbrıs’taki işbirlikçilerinin organize eyleminden başka bir şey değildi” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Adalet Bakanı Stefi Drakui siyasi parti başkanları ve milletvekilleri darbeye direnenlerin anısına Rum Başkanlık Sarayı avlusuna dikilen Direniş Anıtı’na çelenk koydu.

RİK yönetimi ve çalışanları da dün darbeye direnen, "benzeri görülmemiş şiddet sahneleri yaşayan" RİK çalışanları için kısa bir anma töreni düzenledi. RİK Genel Müdürü Thanasis Çokos “o dönemde Milli Muhafız Ordusu tarafından kaleme alınan açıklamalar aracılığıyla verdiğimiz, çoğu zaman insanlar arasında kargaşa yaratan ve insan hayatlarının yitmesine sebep olan bilgiler için özür dileriz” dedi.

Fileleftheros, Rum Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda konuşan siyasi parti başkanlarının darbeyi ve 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekâtı’nı kınadıkları, “adalete ancak çözüm ile erilebileceği” mesajını verdikleri konuşmalar yaptığını yazdı.

Habere göre mesajların ortak paydasını “Kıbrıs sorununa Türk askerinin ve Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde uzlaşılmış bir çözüm” söylemi oluşturdu.