Yunan Güvenlik Danışmanı: "Kırmızı çizgilerimizi ilettik"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Milli Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının “Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin “Yunanistan’la iyi komşuluk ve saygı ilişkileri filtresinden geçtiğini” savunan Diakopulos, Yunanistan ile Fransa arasındaki iyi ilişkilerin, “gelecekte, aralarında stratejik bir anlaşma yapma altyapısını oluşturduğunu” belirtti.

“SOMUT BİR KONUSU OLMAZSA ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME ERKEN OLUR, AKSİ SONUÇ GETİRİR”

Yunanistan’ın, egemenlik haklarının ihlal edilme girişimine karşı ‘net kırmızı çizgilerini’ uluslararası topluma ilettiğini söyleyen Diakopulos, “Bu aşamada sıcak bir olay bütün istikametlere olumsuz etki yapar. Mevcut şartlar altında gerek Miçotakis-Erdoğan görüşmesine, gerek Lahey’e gitmeye zemin var gibi algılanmaz. Somut bir konusu olmazsa, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme erken olur ve aksi sonuç getirir” ifadelerini kullandı.

YA ASKERLERİN GÖREV SÜRESİ UZATILACAK VEYA PROFESYONEL ASKER ALINACAK

Diakopulos, Yunanistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin, gelecekte stratejik bir anlaşma yapmalarına altyapı yarattığını söyledi ve NATO’nun, top yükün savunma ile ilgili 5’inci maddesine AB’nin karşılıklı yardım fıkrasına atıf yapılmasının ülkesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkesinin süratle yeni fırkateynler alacağı kanaatini dile getirdi ve yerli silah sanayiini geliştirmesinin önemine vurgu yapan Diakopulos, Yunan silahlı kuvvetlerindeki personel durumuna ilişkin soruyu yanıtında “ya görev süresi uzatılacak veya profesyonel asker alımına gidilecek” dedi.