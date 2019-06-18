"Yunan hükümeti ile birlikte tedbirler aldık"

Rum Ηükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerini, "Kıbrıs Cumhuriyeti"ne bir saldırı ve uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak niteledi.

Yunaninstan’daki SKY kanalına konuşan Prodromou, son birkaç gün içerisinde, bölgeye malzemelerin taşınması hakkında bazı bilgiler edinildiğini ve bunun da sondaj çalışmasının gerçekten de yapıldığını gösteren bir gelişme olduğunu söyledi.

Ancak, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin konuyla ilgili bilgileri doğrulayacak bir konumda olmadığını belirtti.

Hükümet sözcüsü, bunun "deniz işgali" olduğunu ifade etti.

Lefkoşa'nın emrinde olan tüm araçları harekete geçirmeye çalıştığını vurguladı.

Yunan hükümetiyle işbirliği içinde bir dizi diplomatik ve yasal tedbir alındığını söyleyen Prodromou, hem Avrupa Birliği hem de uluslararası topluma yönelik eylemlerde bulunulduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Konseyi’nin, açıkça Türkiye’nin tutumunu kınamasının tesadüf olmadığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından alınan yasal önlemlere atıfta bulunan Prodromou, Türkiye’nin faaliyetlerine katılanlara karşı çıkarılan Avrupa Tutuklama emirlerini hatırlattı.