Yunanistan Başbakanı Güney Kıbrıs'ta

Yunanistan Başbakanı Güney Kıbrıs'ta
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, BM Genel Sekreteri’nin büyük ihtimale Mart 2021’in başında düzenleyeceği Kıbrıs sorunundaki gayri resmi beşli konferans ışığında Rum Lider Nikos Anastasiades ile koordinasyon sağlamak ve görüş teatisinde bulunmak amacıyla pçalışma ziyareti için Güneye geldi.

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 Anastasiades- Mitsotakis görüşmesi saat 11.15’te gerçekleşti ve devamla iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla resmi görüşmeler yapıldı.
 

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