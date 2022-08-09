Yunanistan'daki telefon dinleme olayı konusunda Güney Kıbrıs için araştırma talebi

Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalına ilişkin gelişmeler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’da siyasi depreme yol açan telefon dinlemelerinin yapıldığı “Predator” isimli yazılımın merkezinin Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Larnaka’da tespit edilen “casus van” ile alakalı “Intellaxa” şirketi tarafından pazarlandığını anımsatırken AKEL Avrupa Parlamentosu Üyesi Yorgos Yeorgiu’nun Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komitesinin, “Predator” yazılımına ilişkin olarak Güney Kıbrıs için de araştırma yapması talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AP milletvekili Yorgos Yeorgiu, dün Avrupa Parlamentosu’nun ilgili araştırma komitesine bir mektup göndererek Güney Kıbrıs’ın yasa dışı dinleme olaylarına olası müdahil olmasının mercek altına alınması için talepte bulundu.

Alithia gazetesine göre AKEL, Yunanistan’daki telefon dinleme skandalı konusunda yaptığı açıklamada skandalın Güney Kıbrıs’a kadar ulaştığını belirterek bu konudaki sessizliğin bozulmasını talep etti.