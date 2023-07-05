Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın "kritik zamandaki" Güney Kıbrıs’ ziyareti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, “uluslararası gelişmelerde Kıbrıs sorununda perspektif açan tarihî bir konjonktür bulunduğunu, bunun da kendilerine “BM çerçevesinde AB’nin de yardımıyla yeniden deneme yükümlülüğü yarattığını” söyledi.

Politis ve diğer gazetelere göre, Kiriakos Miçotakis hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs’ta dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüştü, iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Haberi “Gelişmelerin Konjonktürü İçin Eşgüdüm” başlığıyla aktaran gazete Yerapetridis’in Güney’deki temaslarında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “tarihî konjonktürü değerlendirip Kıbrıs sorununun çözümünü talep etmesi gereğinin” öne çıkarıldığını yazdı.

Yerapetridis’in ziyareti çerçevesinde “Kıbrıs sürecinin hızlandırılması hedefiyle gerekli parametrelerin gerileme ve duraksama olmadan ilerlemesi için değerlendirilmesi için Doğu Akdeniz’de oluşan olguların değerlendirildiği belirtilen habere göre Rum ve Yunan hükümetleri, “Kıbrıs’ta toprağa dair emrivakilerin kabulünün söz konusu olmadığı” net mesajını verdi.

Yunan Bakan’ın temasları sırasında hem olguların gözden geçirildiği hem de Rum ve Yunan tarafların önümüzdeki aylardaki eylemlerinin koordine edildiğini belirten gazete, Yunanistan’ın gelişmeleri gerçekçi tasvir ediyor görünürken Rum yönetimini “uluslararası ortamda olası, beklenmeyen ancak katalizör hareketlere karşı tetikte tutmak isteğinin net olduğunu” yazdı.

Haberde Yerapetridis’in, gerek Hristodulidis’le, gerek Kombos’la temasları sırasında Kıbrıs sorununa adil ve sürekli bir çözüm bulunmasının “Yunanistan’ın en üst millî önceliği olduğu” vurguladığına dikkat çekildi.

Habere göre Hristodulidis, Yerapetridis ile görüşmesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “Bölgedeki istikrar bacakları olduğunu, davranışlarıyla sorun yaratmak yerine sorunları çözen ülkeler olduğunu” iddia etti.

Yerapetridis ise, “Hepimiz tarihi anlar yaşıyoruz. Bölgesel ve uluslararası konjonktür oldukça ağırdır, meydan okumalar çok büyüktür. Kıbrıs sorununa, ortak çıkarlarımızın nasıl yükseltilmesi gerektiğine dair ortak algı ve anlayışımız çerçevesinde hepimizin arzuladığı adil ve sürdürülebilir çözümün elde edilmesine özen göstermeliyiz” dedi, Yunanistan’ın bu konjonktüre yaklaşımını şu sözlerle izah etti:

“BM ve sizin şahsî çabalarınız ve Yunanistan Başbakanı’nın desteğiyle daha aktif bir rol alıyor görünen AB çerçevesinde denememiz gereken tarihî bir konjonktür daha olduğunu zannediyorum. Zaman meydan okumanın büyük olduğunu ama fırsatın da büyük olduğunu gösterecek.”

Yerapetridis daha sonra Rum Dışişleri Bakanlığı’na giderek dengi Kombos ile görüştükten sonra “iki bölgeli iki toplumlu BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenmiş çerçeve içerisindeki federasyona destek belirtti. “Önemli hedef Kıbrıs’ın ve halkının Türk işgal ordusundan, modası geçmiş garanti sistemlerinden ve Kıbrıs meselelerine müdahaleden kurtulmasıdır” dedi.

Yunan Bakan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinirken “Yunanistan mevcut olumlu ortamı değerlendirmeye ve ikili MEB ve kıta sahanlığı anlaşmazlıklarını Deniz Hukuku’na dayalı diyalog şartlarını oluşturmaya hazırdır” dedi. “Geriye sadece Türkiye’nin bir yeniden yakınlaşma patikası çizmemizi samimiyetle isteyip istemediğini saptamamız kalıyor ancak bu Yunanistan’ın kırmızı çizgilerinden ve millî önceliklerinden geri adım atacağı anlamına gelmiyor. En büyük önceliğimiz Kıbrıs sorununun çözümüdür” diye ekledi.

-“Taksim çözümünü veya benzer başka yaklaşımları kabul etmemiz söz konusu değil”

Konstantinos Kombos da Yunanistan’ın her zaman en büyük destekleri olduğunu söylediği konuşmasında “ortak vizyonumuz Kıbrıs’ın uzlaşılmış BM çerçevesinde, iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon zemininde yeniden birleşmesidir” ifadesini kullandı. Kıbrıs sorununun yeniden gündemin parçası olduğu görüşünü de ortaya koyan Kombos “müzakerelerin ilerlemesi için bir süreç başladı. Sonucu daha çok Türk tavrı belirleyecek. Bizim tarafın çabaları devam edecek. Her istikamete, taksim çözümlerini veya benzer başka yaklaşımları kabul etmemizin söz konusu olmadığını vurguluyoruz.”

Fileleftheros haberi “Yerapetridis ve Kombos Kıbrıs-Yunanistan Tam Koordinasyonunu Açıkladı… Kritik Gelişmeler Öncesinde İkilinin İlk Görüşmesi… Taksim Çözümleri veya Benzer Yaklaşımlar Tartışma Konusu Değil” başlık ve spotlarıyla aktardı.

-“Kritik zaman…”

Gazete Yerapetridis’in Kombos ile dünkü görüşmesinin Rum ve Yunan hükümetlerinin özellikle dış politika konularında koordinasyonunu zorunlu kılan “kritik bir zamanda” gerçekleştiğine işaret ederek, Konstantinos Kombos’un önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri ile görüşmek üzere New York’a gideceğini, aynı dönemde (10-11 Temmuz) Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini hatırlattı.

Haravgi haberi “Emrivakileri-Taksim Çözümlerini Kabul Etmiyoruz… Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’ten İki bölgeli İki Toplumlu Federasyon Çözümüne Destek” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Kombos Yerapetridis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yapacağı görüşmenin “müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının yaratılması hedefini taşıdığını" söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine, Genel Sekreter’e “Başlamış görünen süreç çerçevesinde zemin hazırlamak maksadıyla müzakerelerin yeniden başlaması yöntemlerine dair yaklaşımını aktaracağını” söyleyen Kombos , görüşmeden beklentisi sorulduğunda ise “Henüz yapılmamış bir görüşmeden ne çıkabileceğini öngöremem. Sürekli hedefimiz müzakerelerin yeniden başlamasıdır ve bu yöndeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında müzakere masasına geri dönme olanağını yakalamayı umuyorum” dedi.

Kıbrıs sorununda “emrivaki” olasılığı sorusuna karşılık ise “müzakere sürecine gidilmesinin temel şartı olan olumlu ortamı bozacak emrivakiler yaratabilecek her türlü hareketten kaygı duyduğu” cevabını verdi.