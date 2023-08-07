Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'ten açıklamalar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve buna bağlı olarak Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in, Mısır’daki “Al Ghad TV” isimli televizyon kanalına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Yerapetritis, Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa sürecinden yana olduğunu ayrıca Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik yaklaşımına ilişkin gelecekteki adımları da olumlu gördüklerini ancak herkesin de, ele alınması gereken belirli dikenli konuların olduğunu dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Atina’nın, iki kesimli iki toplumlu federal çözüme desteğini yineleyen Yerapetritis, Türkiye’den adımların beklendiğini ifade etti.

Yerapetritis, son yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin ileriki adımları selamlayacaklarından bahsettiğini söyledi.

Mevcut durum temelinde atılması gereken birçok adımın bulunduğundan söz eden Yerapetritis, yerine getirilmesi gereken belirli önkoşulların ve dönüm noktalarının olduğunu savundu.

Yerapetritis, bu süreci kolaylaştırmak için Türkiye ile iş birliğinde bulunma niyetinde olduklarını da ifade etti.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Yerapetritis, “Kıbrıs’ta, 50 yıl önce yabancı bir işgalin yer aldığını ve bunun hâlâ mevcut olduğunu ayrıca herkesin uyması gereken BM Güvenlik Konseyi kararlarının bulunduğunu” söyledi.

Bugün “Kıbrıs Cumhuriyeti” için geçerli olduğu gibi, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Avrupa ailesinin üyeleri olacağı iki kesimli iki toplumlu federasyonu desteklediklerini belirten Yerapetritis, Türkiye’nin AB sürecini desteklediklerini ancak AB müktesebatına uygun olarak Türkiye tarafından somut adımların atıldığını görmeleri gerektiğini de savundu.

Haravgi gazetesine göre Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri konusunda ise bölgedeki sükunet çerçevesinde siyasi diyaloğa başlamaları gerektiğini ifade etti.

Yerapetritis, ikinci olarak ise kırmızı çizgilere saygı duyulması gerektiğinden de bahsetti.