Yunanistan TC-AB gümrük birliğinin ertelenmesini ve Türkiye’ye silah ambargosu istiyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de yeniden arama faaliyetlerine başlaması üzerine Rum ve Yunan hükümetlerinin, koordineli hareket ederek, Türkiye-AB arasında, Gümrük Birliği konusu ele alınmak için planlanmış görüşmeyi engellediği, dün yapılması gereken görüşmenin ertelendiği bildirildi.

Fileleftheros, Türkiye-AB Karma Komitesi görüşmesinin dün ve bugün için planlandığını ancak Türkiye’ye, görüşmenin ertelendiği ve Aralık’ta yapılacak Avrupa Konseyi zirvesinden çıkacak karara göre yeni tarih belirleneceği bilgisi verildiğini belirtti.

Gazete, Rum ve Yunan Dışişleri bakanlıklarının koordineli hareketleri sonrasında Türkiye’ye gönderilen mektupta, “olumlu ajanda” çağrısı yapılan Türkiye’ye “AB liderlerinin” ortaya koyduğu “Türkiye-AB ikili ilişkilerinin yeniden aktifleşmesi için olumlu bir ajanda” ve “Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili faaliyetlerinin son bulması için yapıcı çaba” taleplerinin yer aldığını yazdı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Avrupa Komisyonu’na “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemler veya Gümrük Birliği’nin tamamen ertelenmesine dair bir hatırlatma mektubu gönderdi. AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin sözcüsü, Dendias’ın ilgili mektubunun ellerine geçtiğini, Komisyon’un, içeriğini inceledikten sonra mektuba cevap vereceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da, Komisyon’un ve Yüksek Temsilci Borrell’in Dendias’tan ikinci bir mektup aldığını söyledi ancak mektubun içeriğini açıklamak istemediğini belirtti.

Stano’dan, Dendias’ın Alman dengi Heiko Maas’a gönderdiği, Türkiye’ye karşı silah ambargosu ihtimali ile ilgili üçüncü mektubunu yorumlaması istendi. Stano Konsey’in bu konuda 13 Ekim 2019’da aldığı kararı hatırlattı, Zirve’deki görüşmeyi adres gösterdi ve bu konuda yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Politis haberi “AB-Türkiye… Gümrük Birliği Baskı Unsuru” başlığıyla birinci sayfasından “Atina Türkiye’ye karşı gümrük birliği silahını çekmeye karar verdi, bunun paralelinde Ankara’ya silah ambargosu uygulanmasını istedi. Dün Atina ve Lefkoşa bu konudaki Türkiye-AB karma komite toplantısını engelledi ” yorumuyla aktardı.

SİLAH AMBARGOSU TALEBİNDE “ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR SONUÇ ALINMADI”

Gazete iç sayfasında “Atina Baskı Unsuru Arıyor” başlığı altında detaylandırdığı haberinde Dendias’ın, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebinde bulunduğu mektubu yalnız Alman Dışişleri Bakanı’na değil İtalyan ve İspanyol denklerine de gönderdiği bilgisini verdi.

Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını Avrupa Konseyi toplantısında Avrupalı liderlere önerdiği ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç almadığı da hatırlatıldı.

HRİSTODULİDİS: “İSTEDİK VE BAŞARDIK”

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Sigma”ya yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve Kıbrıs dün için planlanan Türkiye-AB Karma Komite toplantısının iptalini istedi ve başardı” dedi.

Alihtia haberi “Yunanistan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Ertelenmesini ve Silah Ambargosu İstiyor… Kıbrıs’la Birlikte Dünkü Görüşmeyi Bloke Etti… Oruç Reis’in Yeni Çıkışından Sonda Diplomatik Karşı Atak” başlık ve spotlarıyla aktardı.