Yunanistan’da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi Rum basınında

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçı öncesinde, taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada AEK taraftarı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Yunan Makamları Neonazi Holiganların Geleceğini Biliyordu- AEK Taraftarı Saldırı Sonucu Öldü… AEK-Dinamo Maçı Ertelendi”, Fileleftheros gazetesinde “Birçok Bıçak Darbesiyle Öldürdüler- 29 Yaşındaki AEK Taraftarının Hırvat Holiganlar Tarafından Öldürülmesinin Şoku- Yunan Polisinin Fiyaskosu”, Politis’te “AEK Taraftarının Atina’da Aşırı Sağ Hırvat Holiganlar Tarafından Öldürülmesi”, Alithia’da ise “Spor İçin Bir Kara Gün Daha- 7 Memur Görevinden Uzaklaştırılıyor- Hırvat Muhatabı Başsağlığı Dilemek İçin Miçotakis’e Telefon Etti” başlıklarıyla yer aldı.