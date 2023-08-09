Yunanistan’da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi Rum basınında

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Yunan Makamları Neonazi Holiganların Geleceğini Biliyordu- AEK Taraftarı Saldırı Sonucu Öldü… AEK-Dinamo Maçı Ertelendi”, Fileleftheros gazetesinde “Birçok Bıçak Darbesiyle Öldürdüler- 29 Yaşındaki AEK Taraftarının Hırvat Holiganlar Tarafından Öldürülmesinin Şoku- Yunan Polisinin Fiyaskosu”, Politis’te “AEK Taraftarının Atina’da Aşırı Sağ Hırvat Holiganlar Tarafından Öldürülmesi”, Alithia’da ise “Spor İçin Bir Kara Gün Daha- 7 Memur Görevinden Uzaklaştırılıyor- Hırvat Muhatabı Başsağlığı Dilemek İçin Miçotakis’e Telefon Etti” başlıklarıyla yer aldı.