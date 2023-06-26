Yunanistan’daki seçimlerin sonuçları Rum basınında

Yunanistan’daki seçimlerin sonuçları Rum basınında
banner94
banner90

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen ve Kiriakos Miçotakis’in zaferiyle sonuçlanan seçimlerin sonuçları, Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazetelerin manşet ve iç sayfalarında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Miçotakis İçin Mutlak Meclis Çoğunluğu” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Yunanistan’da dün yapılan seçimlerin mutlak galibinin “Yeni Demokrasi Partisi” ve Kiriakos Miçotakis olduğunu yazdı.

Gazete, seçim sonuçlarına ayrıntılı yer verdiği haberinde, eski “Hrisi Avgi” mensubu olan ve şu anda cezaevinde bulunan İlias Kasidiaris’in desteklediği aşırı sağcı “Spartalılar” partisinin, 13 milletvekiliyle meclise girmesinin, Yunan halkının aşırı sağa yöneliminin arttığının bir göstergesi olarak yorumlandığını da vurguladı.

banner69
Diğer gazeteler ise haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Miçotakis’ten Rahat Galibiyet – Yunan Toplumunun Aşırı Sağa Geri Dönüşü Endişe Yarattı”

Politis: “Yeni Demokrasi İçin Güçlü Çoğunluk Siriza İçin Büyük Kayıp – Yunanlıların Yeni Meclisi Sekiz Partili – Kasidiaris’in Truva Atı Da Mecliste”

Haravgi: “Yunanistan: Sandıklarıdan Yeni Demokrasi’nin Galibiyeti ve Aşırı Sağın Güçlenmesi Çıktı”

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkatler AB Zirve Toplantısı’nda
Dikkatler AB Zirve Toplantısı’nda
  1. Güney
﻿