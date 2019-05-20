"Zaman geçtikçe yeniden birleşme daha da zorlaşıyor"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, zamanın geçmesinin oldubittiler yarattığını, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini daha da zorlaştırdığını belirtti.



Kıbrıslı Türk sanatçı Ümit İnatçı`nın Derinya’daki sözde Mağusa Belediye Kültür Merkezi’ndeki ‘Mağusa Karanlık Oda’ (Famagusta Obscura) resim sergisinin açılışında konuşan Christodoulides, statükonun Kıbrıs sorununa çözüm olmadığını vurguladı.



“Ne Kıbrıslı Rumlar ne Kıbrıslı Türkler bu kaderi hak ediyoruz” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı, ülkeyi yeniden birleştirmek için insan olarak ne gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini ifade etti.

