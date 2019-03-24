Zirvede İtalya'nın rolüne değinilmedi

Kudüs’te gerçekleşen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinde, East-Med Boru Hattı projesine hiç değinilmediği ve İtalya’nın bu projedeki rolünden de hiç bahsedilmediği bildirildi.

Simerini gazetesi, ortak açıklamada; üç ülkenin “kötü dış nüfuzlara” karşı mücadele edeceğinden bahsedildiğini ve Türkiye de dahil birçok ülkeye mesaj verildiğini kaydederken, bu noktada önem taşıyan iki unsur bulunduğuna işaret etti; bunlardan birinin, East-Med Boru Hattı ile ilgili hiçbir yazılı ifade bulunmayışı, diğerinin de East-Med Boru Hattı projesinin idaresinde yarı yarıya söz hakkı olan İtalyan “Edison” şirketinin rolünden hiç bahsedilmeyişi olduğunu yazdı.

Gazete, East-Med projesine hiç değinilmeyişinin, yalnızca Türkiye’yi “sakinleştirmekle” kalmayıp, aynı zamanda siyasi analizciler ve bazı siyasi partilerin yoğun tepkisine neden olduğunu belirterek, East-Med projesi için imzaların, Avrupa Parlamentosu seçiminden önce atılmasının olanaklı görünmediğini kaydetti.

Habere göre, Edison şirketinin Başkan Yardımcısı Marco Margheri de, East-Med projesinin anlamının olması için, İtalya’nın katılımının gerektiğini vurguladı.