Ziyaret gerçekleşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Ortadoğu’daki gelişmeler nedeniyle iptal ettiği Güney Kıbrıs ziyaretinin gerçekleşeceği haber verildi.

Alithia’nın haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Pompeo’nun Güney Kıbrıs ziyaret tarihinin belirlenmesi için diplomatik yoldan temaslar yapıldığını açıkladı.

Üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki vize uygulamasının kaldırılması gündemiyle Ocak ayının ikinci yarısında Rum tarafına gideceğini açıklayan Hristodulidis, Pompeo’nun ziyareti sırasında görüşülmesi planlanan vizeler konusunun Amerikalı yetkiliyle görüşüleceğini söyledi.

Hristodulidis “Amerikalı yetkili bu konunun halledilebilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanları ile ortak görüşme yapacak. Hedef 2020 içerisinde bu yönde gelişme olması” ifadelerini kullandı.