Rum Bakanlar Kurulu "kamuoyunda "altın pasaport " olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması üzerinden verdiği pasaportlardan 8'ini daha geri alma kararı üretti.

“Altın” pasaportu geri alınanlar arasında, sahibi olduğu TV kanalında komedyenlik yapan, Volodimir Zelensky’nin Ukrayna Cumhurbaşkanlığına seçilmesine yardımcı olan ancak zimmete para geçirme, kara para aklama ve benzer suçlara karışan Ukraynalı milyarder İgor Kolomoyski de var.

Fileleftheros haberi manşetten “8 Kişiden Altın Pasaportları Geri Alınıyor… Yolsuzluk, Vergi Kaçakçılığı, Kara Para Aklama Ama Kıbrıs Vatandaşlığı Verdik… Bakanlar Kurulu Hileli Vatandaşlıklar Konusunda Karar Üretti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Ukrayna dışında İsrail vatandaşlığı da bulunan ve 2008’de Rum vatandaşlığı edinen Kolomoyski, başvurusu sırasında vergi kaçakçılığı nedeniyle Rus makamları tarafından hakkında kovuşturma yapıldığını gizledi.

Rum Bakanlar Kurulu 4 Eylül 2024 tarihli kararı ile hileli, sahte beyan vererek ve maddi gerçekleri gizleyerek edindiği gerekçesiyle Kolomoyski’ye verilen pasaportu iptal etti.

Kolomoyski Urayna’da petrol şirketi ve rafinerisinden zimmetine para geçirme, vergi kaçırmakla suçlanıyor.

ABD’nin, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ülkeye girmesini 2021’de yasakladığı Kolomoyski, Ukrayna’nın en büyük özel bankası Privatebank’tan 145 milyon doları zimmetine geçirme, tetikçi tutarak adam öldürme, kontrolündeki bankanın Güney Kıbrıs’taki şubesini kullanarak sermaye kaçırmak, 36 milyon doların üzerine kara para aklamak ile de suçlanıyor.

Rum Bakanlar Kurulu ayrıca Mısırlı iş adamı Muhammed Abdülrahman Muhammed Salem, eşi ve çocuğu ile Rus iş insanı Maksim Zaharçenko, eşi ve iki çocuğuna verilen “altın” pasaportları da iptal etti. Mısırlı yatırımcı ve ailesinin pasaportları, Güney Kıbrıs’ta söz verdiği yatırımın yarısını yaptığı için, Rus iş adamı ve ailesinin pasaportları 2010-14 arasında merkezi Ukrayna'da bulunan ve 100 binden fala kamu şirketine erişim sağlayan hackerlerden bu bilgileri alarak şirketlerin satışı için kullanmaktan aleyhinde soruşturma olduğu gerekçesiyle iptal edildi.