Güney Kıbrıs’taki asgari ücretin bin Euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yiannis Panayotu’nun, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaya dayanarak asgari ücretin aylık 1.000 Euro’ya çıkarıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Çalışma Bakanlığı ile saatlik çalışma konusunda yürütülen görüşmelerin ise devam edeceğini belirtildi.

İşçi sendikası PEO ise artışın, asgari ücretlinin satın alma gücünü tam olarak yerine getirmediğini belirterek kararı protesto etti.

Öte yandan Politis gazetesi 940 Euro olan asgari ücretin bir yıl içerisinde yüzde 6.4 artışla, bin Euro’ya çıkarıldığını yazdı.

Gazete artışın 25 bin işçiye fayda sağlayacağını da belirtti.

-Bütçe onaylandı

Alithia ve diğer gazeteler, 2024 yılına ait Rum devlet bütçesinin, 37 lehte ve 19 aleyhte oyla dün onaylandığını yazdı.

Habere göre, DİSİ, DİKO, EDEK, ELAM, DİPA ve bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus lehte; AKEL, Ekologlar Hareketi ve 2 bağımsız milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Gazete, 2024 bütçesinde giderlerin 13 milyar 40 milyon Euro; genel hükümet gelirlerinin ise 13,2 milyar Euro’ya ulaşacağını belirtti.

Gazete bütçeyle birlikte ayrıca mecliste temsil edilen partiler tarafından sunulan 105 değişiklik önerisinden 39’nun onaylanarak, geçtiğini yazdı.