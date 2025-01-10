Çeşitli enfeksiyonların hüküm sürdüğü Güney Kıbrıs’ta, son günlerde Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 43 yaşındaki Rum’un dün A tipi gripten (kuş gribi) hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre 43 yaşındaki erkek hastanın kuş gribinden öldüğünü doğrulayan Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, halen devlet hastanelerinin yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 5, diğer servislerde tedavi görenlerin ise “yüzlerce” olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım servislerinde tedavi gören 5 kişiden 2’sinin Lefkloşa, 2’sinin Limasol ve birinin de Larnaka’da olduğunu söyleyen Harilau, mevsimsel enfeksiyonların artarak devam ettiğini, çok sayıdaki hastanın acil servislere başvurduğunu anlattı. Harilau şu anda devlet hastanelerinin doluluk oranının yüzde 90’ı aştığını, sadece Makarios Hastanesi’ndeki doluluğun yüzde 60’larda olduğunu söyledi. Haralambos Harilau koronavirüs vakalarında artış yaşandığını ancak durumun yönetilebilir olduğunu belirtti.

Fileleftheros gripten ölen kişi sayısının 3 olduğunu bildirdi ancak detay vermedi.