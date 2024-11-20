Güney Kıbrıs’ta, yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ireneos Adamos, 20 yaşındaki Martinos Martis ve 18 yaşındaki Nikolas Koutsou adlı üç genç son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni Frenaros'taki Kutsal Başmelek Mikail Kilisesi'nde düzenlendi.

Ailelerin isteği üzerine 3 gencin arkadaşları kazada hayatlarını kaybedenlerin resimlerinin bulunduğu tşörtler giydi.

Yüzlerce kişinin akın ettiği cenaze törenine devlet erkanı da katıldı.

Kurbanların yakınları tarafından düzenlenen cenaze töreni sırasında da gözyaşları sel oldu.

Nikolas Koutsou “Kız kardeşiSensiz yaşamayı nasıl başaracağız bilmiyorum . Ne söylesek azdır” dedi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv