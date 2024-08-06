Güney Kıbrıs’ta yangın çıkaranlara verilen cezalara düzenleme getirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, yangın çıkaranlara verilmesi öngörülen hapis ve para cezalarında artışa gidildiğini yazdılar.

Gazete, yapılan düzenlemeyle, ormanlık alanlarda yangın çıkaranlara 12 yıla kadar hapis ve/veya 100 bin euro para cezası, kırsal kesimlerde yangın çıkaranlara 10 yıl hapis ve/veya 75 bin euro para cezası, kentsel yerleşimlerde ise 8 yıl ve/veya 50 bin euro para cezası verileceğini aktardı.