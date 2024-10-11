Lefkoşa’da dün polis ekipleri tarafından şüpheli görülen M.Ş,'nin (E-67) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 kilo dana kıyma, 10 kilo dana ciğeri ve 2 kilo tavuk kanadı tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturmada, M.Ş’nin, et ürünlerini GKRY bölgesinden satın alıp, Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye geçirdiği öğrenildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
-KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv