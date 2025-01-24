Güngör Katı Atık Tesisi ile ilgili hazırlanan karakterizasyon ve fizibilite raporunun sunumu yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yer alan sunumu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, belediye başkanları, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri de izledi.

Güngör Katı Atık Tesisi karakterizasyon çalışmaları ve fizibilite raporu; Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan antlaşma çerçevesinde, Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı.

-Serim: "Mater plan geliştirildi"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim toplantının başında yaptığı konuşmada, KKTC’de çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve kullanma dengesinin sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanlarıyla Türkiye Çevre Ajansı uzmanlarının, Güngör Katı Atık Tesisiyle ilgili karakterizasyon ve fizibilite çalışmalarını tamamladığını belirten Serim, “2040 yılına uzanan, çağın gereklerine uygun, en etkili ve verimli, sonuç odaklı bir master plan geliştirdiler” dedi.

Raporun hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür eden Serim, “Sonucunda Kıbrıs Türk Kardeşlerimizin geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

-Ataoğlu: “Hedefimiz, sürdürülebilir bir çevre yaratmak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan mutabakat çerçevesinde, ülke genelindeki tüm çevre konularına yönelik geniş çaplı bir çalışmanın yürütüldüğünü, bunun amacının KKTC’de sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi oluşturmak olduğunu söyledi.

Ataoğlu, “Ülkenin geleceğini ilgilendiren en hayati konulardan biri olan çevrenin, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla ortaya konan değerli çalışmalara katkı koyanlara, gelecek nesiller adına teşekkür ederim” dedi.

Fizibilite raporunun önemine işaret eden Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, emek veren, mesai harcayan tüm bürokrat ve uzmanlara teşekkür etti.

-Oğuz; “En kısa zamanda katı atık sorunun çözümü elzemdir”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yaptığı konuşmada, katı atık sorununun biran önce çözülmesi gerektiği ifade etti ve “Bugün bu toplantıda görüyorum ki, çözüme daha da yakınız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından, fizibilite raporunun sunumu yapıldı.