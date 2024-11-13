Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda 26 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen yangın sonrası oluşan sigorta bedeli Kıbrıs Kapital Sigorta tarafından karşılandı.

Kıbrıs Kapital Sigorta tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından devreye giren şirketimiz Kıbrıs Kapital Sigorta’nın değerli yöneticileri, Yangın Sigortası branşında örnek teşkil eden hızlı ve etkin bir hasar yönetim süreciyle yangında oluşan hasarı kapsamlı şekilde değerlendirip, en yüksek tazminat ödemelerinden birini gerçekleştirdi.

Capital Group iştiraklerinin tümünde olduğu gibi Kıbrıs Kapital Sigorta da kurulduğu günden itibaren değerli kurucumuz Tekin Arhun’un bizlere emanet ettiği geleneklere bağlı bir şekilde; bu toprakların değerini bilerek, değer katanların yanında durarak ve kamu menfaatini de her zaman ön planda tutarak yoluna emin adımlarla devam edecektir.

Bu vesile ile değerli müşterimiz Gürdağ Tuğla Fabrikası’na tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, ihtiyaçları doğrultusunda her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz."