KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 22. yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Güreşseverler Derneği’nden verilen bilgiye göre, KKTC Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Öznacar, federasyonun kurucu başkanını minnetle andıklarını, onun açtığı yolda ülkede güreşi ilerilere taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, Rifat Şener’in özelde güreş sporuna ve genelde topluma verdiği hizmetlerin hafızalarda ve kalplerde derin izler bıraktığını vurguladı.

Tezer, “Onun aziz hatırasını yaşatmaya devam ederken, bıraktığı değerli miras için minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.” dedi.

-Mesut Ayar'a ödül

Öte yandan Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on dokuzuncusunu Mesut Ayar’a vermeyi kararlaştırdı.

Dernek Başkanı Tezer, güreş sporuna yıllarca emek veren, ulusal ve uluslararası arenada yüzlerce güreş müsabakasında hakemlik yaparak büyük katkı sağlayan Mesut Ayar’a bu ödülü layık gördüklerini belirtti.

Tören programının ileriki günlerde kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.