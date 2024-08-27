Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği yüzme kursları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında yüzme kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları Güzelyurt Otel’de düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Sertifika törenine, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclisi Üyeleri, kursiyerler ve veliler katıldı.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sertifika töreninde yaptığı konuşmada, çocukların güvenli bir şekilde kursları tamamladığına dikkat çekerek, iki ay boyunca büyük bir özveri göstererek, kurslara katılan tüm kursiyerleri kutladı.

Çocukların aldıkları eğitimin yaşamlarında büyük rol oynayacağını ifade eden Özçınar, kurs eğitmenlerine ve çocuklarını belediyeye emanet eden velilere teşekkür etti. Mahmut Özçınar, çocuklara tek tek sertifikalarını takdim ederek, onlara spor hayatlarında başarılar diledi.

Mustafa Korkut ve yardımcı eğitmenler eşliğinde 6-10 yaş gruplarında haftada dört gün yapılan yüzme kurslarında bu yıl 115 kursiyer eğitim aldı.