Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, kimsesiz sokak hayvanları için herhangi bir barınak veya yaşam alanının bulunmadığı ilçede, gönüllüler tarafından kurulan barınağın, adaletsiz kararlar sonucu yıktırıldığını savundu.

Devletin sahipsiz hayvanlarının, devlet arazisinde yaşatılması gerektiğini belirten Dernek Başkanı Rana Sarro, yaptığı yazılı açıklamada, "Devlet hali arazisine yaptığımız barınak yıktırılırken; aynı köyde ve aynı pafta parselde bulunan 20 ayrı hali arazi işgalinin ise bağışlandığını dün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devlet arazilerini gasp etme amaçlı yapılan kanunsuz arazi işgalleri, mahkeme safhasından geri çekilirken, yalnızca sokak hayvanlarının barınakları, kanunsuz hali arazi işgali olarak değerlendirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Dernek yıkım kararı nedeniyle Güzelyurt Kaymakamlığı'nı ve savcılığı eleştirdi.