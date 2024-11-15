Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlendi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Güzelyurt’ta saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Tören, özel defterin imzalanmasıyla sona erdi.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıldönümü kutlama töreni Protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

Törende 2. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Berge Geldeç, Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Meryem Birmeç günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Elif Ilgın “Kıbrıs Destanı” adlı şiiri okudu.

Konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci anlatıldı.

Tören, resmi geçitle sona erdi.