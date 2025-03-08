Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER), Bağımsızlık Yolu, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER), Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi ve ODTÜ KAMPÜS-SEN, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı önünde ortak basın açıklaması ve eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, eylemde, "neoliberal politikalarla birlikte sosyal refah devletinin ortadan kaldırılması ve muhafazakârlaştırma politikalarının kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine" dikkat çekilerek, kadın emeği ve özgürlüğü için mücadele vurgusu yapıldı.

7 örgütün ortak bildirisinde, son 40 yıldır dünya genelinde uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının çalışanlar için büyük bir güvencesizliğe yol açtığı belirtilirken, başta eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamusal olarak karşılanması gereken hizmetlerin piyasalaştırılmasının en çok kadınları etkilediği ifade edildi.

Eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları hem iş yerinde hem evde çifte bir sömürüye maruz bıraktığına dikkat çekilen bildiride, artan muhafazakârlaştırma politikalarının kadın haklarına yönelik tehditleri de büyüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, özel sektörde çalışan kadınların sendikasızlık, güvencesizlik ve düşük ücretlerle zor koşullar altında çalıştığı savunulurken, kadınların sadece çalışma hayatında değil, işe alım sürecinde dahi ayrımcılığa maruz kaldığı iddia edildi.

Kadına yönelik şiddet vakalarının arttığına dikkat çekilen bildiride, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde ölü bulunan kadının durumu “kadın cinayetleri” sorununa örnek gösterildi.

-Eylemcilerin talepleri…

Katılımcılar, kadın emeği ve özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Hamile kadınların işten çıkarılması yasaklansın…Ebeveynlik izni her iki ebeveynin de kullanabileceği şekilde düzenlensin.

Asgari ücret, en düşük kamu maaşına eşitlensin ve hayat pahalılığı oranında artırılsın… 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız çalıştırmak yasaklansın.

Kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlansın, ağır teminat koşulları getirilsin ve yüz kızartıcı suç kapsamına alınsın… Şüpheli kadın ölümleri titizlikle soruşturulsun.

Kamusal kreş, kolektif mutfak ve çamaşırhane açılsın… Çocuk İzlem Merkezleri bir an önce kurulsun.

Güzelyurt’ta şiddet önleme merkezi ve kadın sığınma evi açılsın… Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ve personel istihdamı sağlansın.”