1 haftada 4663 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 09-15 Mart 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4663 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 678’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 227’si süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 7’si alkollü araç kullanmak, 128’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 82’si trafik levha ve şaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 24’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 1’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 110’u diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.