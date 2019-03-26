100 kişiye ücretsiz eğitim

Mağusa Kültür Derneği’nin Avrupa Birliği’nin finansmanıyla yürüttüğü ve Mağusa bölgesinde işsizlikle mücadele etmeyi amaçlayan “Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir LEAD” adlı Proje kapsamında, bir yıllık ücretsiz temel beceri eğitimleri için hazırlıklar sürüyor.

Eğitimlerin Temmuz ayında başlaması hedefleniyor.İçeriği, yapılacak araştırmadan elde edilen bulgular ışığında belirlenecek bir yıllık eğitimlerin başvuru yapan ve kriterlere uygun kişiler arasından seçilecek 18-30 yaş aralığındaki 50 kadın ve erkek genç ve 30-55 yaş aralığındaki 50 kadın katılımcıya yönelik olacağı belirtildi.

Projenin hedef kitlesi, Mağusa bölgesinde yaşayan ve dezavantajlı olan 18-30 yaş arası gençler ve 30-55 yaş arası kadınlar olarak belirlendi.

Proje kapsamında, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin durumuna ilişkin geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi.İki ayda tamamlanan araştırmada, 200 iş yeri yer aldı.

LEAD Projesi kapsamında bir yıl boyunca 100 kişiye ücretsiz olarak sunulacak temel beceri eğitimlerinin içerikleri, katılımcıların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bu anketin sonuçlarına göre belirlenecek.

Kısa süre içerisinde duyurusu ve çağrısı yapılacak olan eğitimler için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Eğitimi tamamlayan ve tam katılım ile mezun durumuna geçenler arasından seçilecek 40 kişiye, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine uygun olan kurumlarda 2 aylık staj olanağı tanınacak. Bu kişilere proje bütçesinden stajyer maaşı da verilecek.