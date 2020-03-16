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14 gün karantina süresine uymayan bir kişiye yasal işlem

14 gün karantina süresine uymayan bir kişiye yasal işlem
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 Polis Genel Müdürlüğü, 14 gün evde karantina süresine uymayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “4 Mart tarihinde yurt dışından gelerek KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken E.T.(E-69)’nin, yasal emirlere uymayarak, GKRY Bölgesine geçmek maksadıyla 16 Mart saat 06:00 sıralarında Metehan Sınır Kapısına giderek KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildiği” bildirildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

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