18 Mart Şehitleri Pazartesi günü törenlerle anılacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler düzenlenecek.

Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de düzenlenecek törenlerde günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ TÖREN

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayacak.

Törende, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edilecek.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde saat 09.00’da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Çanakkale Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.

GİRNE

Girne’deki tören Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde saat 10.00’da saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ve koronun performansının ardından tören tamamlanacak.

İSKELE

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlenecek. Tören saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, konuşma, şiirler ve dua okunmasıyla sonra erecek.

LEFKE

Lefke’de şehitler Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak.