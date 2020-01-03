Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket eden 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para ile yetkili makamlara beyan yapılmadan yurt dışına çıkış yapılmasının yasak olmasına rağmen; 2 Ocak 2020 tarihinde, Ercan Havaalanı’nda R.A.(E-54)’nın 15.000 ABD doları nakit parayı, İ.A.(E-51) 15.000 ABD Doları nakit parayı ve H.O.(E-41)’nun ise 14 bin 858 ABD Doları ve 75 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildiler.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.