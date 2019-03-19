20 Mart Ağız Sağlığı Günü...“Dişçinin Korkusu “ adlı belgeselin sunumunu gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, 20 Mart Ağız Sağlığı Günü'nde yarın akşam engelli bireyler için hazırlanan, “Dişçinin Korkusu “ adlı belgeselin sunumunu gerçekleştirecek.

“Diş Hekimleri Engellilerle El Ele” teması çerçevesinde gösterilecek ve Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın da rol aldığı belgesel gösterimi ücretsiz ve halka açık olacak.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ortak yazılı açıklamasında, yarın saat 18.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek gösterim sonrası gerçekleştirilecek tartışma bölümünde, engellilere yaklaşım, bu anlamda ülkenin mevcut koşulları, sorunları ve çözüm önerilerini ele alınacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Engelli Eğitimi Koordinasyon Birimi, engelli eğitmenleri, engelli bireyleri ve ailelerin ayrıca ilgi duyan tüm vatandaşlar ve özellikle tüm diş hekimliği fakülte mensupları belgesel gösterimine davet edildi.

Açıklamada ayrıca her yıl 20 Mart’ta kutlanan Ağız Sağlığı Günü’nde bu yılki temanın 4 ana mesaj üzerinde odaklandığına dikkat çekilerek, bunların “Ağız sağlığı, güzel bir gülüşten çok daha fazlasıdır, Ağız sağlığının ve genel sağlığın birbirini etkileyen iki-yönlü bir ilişkisi vardır, Ağız, vücudun geri kalanından izole edilemez, Pek çok ağız hastalığı diğer hastalıklarla ortak risk faktörlerini paylaşmaktadır” olduğu kaydedildi.

AĞIZ SAĞLIĞININ BAKIMINA BAŞLAMAK HİÇ BİR ZAMAN ERKEN YA DA GEÇ DEĞİL

Ağız sağlığının bakımına başlamak hiç bir zaman erken ya da geç olmadığına işaret edilen açıklamada, “Evde iyi bir ağız bakımı yapılmalı, sağlıklı diyetlerle beslenmeliyiz. Özellikle az şeker tüketmeli, tütün kullanmaktan ve aşırı alkol tüketiminden sakınmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Diş çürüğünün dünya genelinde gribal enfeksiyondan sonra rastlanılan en yaygın ikinci hastalık ve ağız enfeksiyonları, diş eti hastalıkları, ülser, kalp krizi, ağız kanserlerine ve yaşam kalitesini duygusal ve sosyal açıdan da olumsuz etkileyebilecek daha bir çok hastalığa neden olabildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diş çürüğü ve diş eti hastalığı aslında önlenebilir hastalıklar sınıfında olmasına rağmen tekrarlanabilir özelliğinden dolayı da ayrıca bireyleri olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan ülke çapında geliştirilecek koruyucu ağız sağlığı politika ve çalışmalarının kesintiye uğratılmadan yapılması ve tüm kesimlerde kolay ulaşılabilir olması toplumsal önem taşımaktadır. Ağız sağlığı alanında toplumsal bilincin oluşturulması ise ayrıca büyük önem taşımaktadır.

Hedef diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplum yaratabilmektir.

Bu hedefe ulaşabilmek için; ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması, anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin ağız sağlığı takibinin yapılması gerek kendi gerekse bebeğinin ağız sağlığı ile ilgili gerekli bilgilerin verilerek bilinçlendirilmesi ve bebeğinin de ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibinin yapılması, kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması, koruyucu diş tedavi uygulamaları olan flor uygulaması ve fissür örtücülerinin öneminin anlaşılması ve okullarda belli aralıklarda diş taramalarının yapılarak, flor uygulamalarının kesintiye uğratılmadan öngörülen aralıklarda yapılması, koruyucu ağız sağlığı ve tedavi hizmetleri toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde organize edilmeli hizmete erişim ve yararlanma kolaylaştırılmalıdır. Özellikle engelli bireylere kendi ortamlarında hizmet vermeyi hedeflemeli ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yerine getirmelidir.”

Yapılacak tüm çalışmalar ancak Sağlık Bakanlığının, tıp ve diş hekimliği alanında görev yapan bütün kesimlerin ortak iş birliği ve koordinasyonuyla mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, KTTB ve KTDTO’nun bu alandaki çalışmalarda etkin görev almaya her zaman hazır olduğu kaydedildi.