380 kilogramlık hurda çalındı

11-12 Ekim tarihleri, 17:00-10:00 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren Şimşek Metal isimli hurda toplama deposu içerisinden 380 kilogram bobin bakır, 2 adet ısıtıcı kazan, 160 kilogram yanmış tel bakır ve 70 kilogram bakır klima borusu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-38), İ.K.(E-32) ve H.T.(E-25) tutuklandı.