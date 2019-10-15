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380 kilogramlık hurda çalındı

380 kilogramlık hurda çalındı
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11-12 Ekim tarihleri, 17:00-10:00 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren Şimşek Metal isimli hurda toplama deposu içerisinden 380 kilogram bobin bakır, 2 adet ısıtıcı kazan, 160 kilogram yanmış tel bakır ve 70 kilogram bakır klima borusu çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-38), İ.K.(E-32) ve H.T.(E-25) tutuklandı.

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