47 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından;

03 – 04 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği;1 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polisin soruşturması devam etmektedir.