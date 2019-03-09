8 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 68039 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2019 (BUGÜN) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tradresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

8 MART 2019 TAM LİSTE

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68039

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15666

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70433

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68948

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16686

21277

45572

53814

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04622

09901

22423

27070

74467

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02027

03419

18546

24733

27168

35767

41390

42846

56540

59671

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10766

11045

24627

28055

34848

44900

52252

54829

55030

56820

58547

68928

74510

74522

79538

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08039

18039

28039

38039

48039

58039

60039

61039

62039

63039

64039

65039

66039

67039

68009

68019

68029

68030

68031

68032

68033

68034

68035

68036

68037

68038

68049

68059

68069

68079

68089

68099

68139

68239

68339

68439

68539

68639

68739

68839

68939

69039

78039

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

340 877

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

63 79

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 9

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 12:17