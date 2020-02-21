Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” düzenleniyor.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı ile savaşta, özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” düzenledikleri belirtilerek, yarışmanın 19’uncusunun yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, hazırlanacak çalışmaların, 27 Mart Cuma gününe kadar, “20, Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa” adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çocuklara ve gençlere, “Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için düşlediğiniz sağlıklı yaşamı ve düşlediğiniz çevreyi çizmeye başlayın” çağrısı yapılan açıklamada, öğretmenler ve ebeveynlerden de, çocukları ve gençleri teşvik etmeleri istendi.

Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”na, tüm anaokul, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler katılabilecek.

Yarışma için konular “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam; Düşlediğim Çevre” olarak belirlendi.

Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu anaokul ve ilkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olması; çalışmanın daha önce hiç bir yarışmaya katılmamış olması gerektiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 16:07