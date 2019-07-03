Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından kurulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması yarın gece Haspolatlılarla buluşuyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ülkede şiddete yönelik yaptığı çalışmaları anlatmak, yurttaşları dinlemek, görüşleri almak, sorunları anlamak ve soruları cevaplamak için 19.00’da Haspolat Muhtarlığı’nda bölge insanı ile buluşacak Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Haspolat’tan sonra belli bir program çerçevesinde diğer bölgelerde de yurttaşlarla buluşacak.