banner22

Akıncılar’da 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı

Akıncılar’da 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı
banner32

Akıncılar yolu üzerinde polis tarafından bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı.  
Operasyonda, İ.A.’nın (E-26) kullanımında bulunan araçla M.K.(E-27) , A.Z.(K-19) ve M.P.B.’yı (K-25) yasa dışı yollardan GKRY Bölgesine geçirmek maksadıyla gizli ittifak kurduğu ve insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kendisini eve almayan kız arkadaşının burnunu...
Kendisini eve almayan kız arkadaşının burnunu...
  1. Kıbrıs
﻿