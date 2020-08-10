Akıncılar’da 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı

Akıncılar yolu üzerinde polis tarafından bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı.

Operasyonda, İ.A.’nın (E-26) kullanımında bulunan araçla M.K.(E-27) , A.Z.(K-19) ve M.P.B.’yı (K-25) yasa dışı yollardan GKRY Bölgesine geçirmek maksadıyla gizli ittifak kurduğu ve insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.