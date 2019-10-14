Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, savaşa karşı barış ve diyalog çağrısında bulunması sonrası yaşanan saldırı, baskı ve tehditleri şiddetle protesto ettiğini bildirerek, Akıncı’nın yanında olduklarını belirtti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Sn Akıncı, baskılar karşısında dik duruşu, savaşa karşı barış kararlılığı ile Kıbrıslı Türklerin iradesi, vicdanı ve sesi olmuştur. Sn. Akıncı yalnız değildir. Sesimizi kısamayacaksınız” ifadelerini kullanarak, Kıbrıslı Türklerin demokratik olgunluğunun yaratılmaya çalışılan linç ve provokasyon ortamına izin vermeyeceğini kaydetti.

Emperyalist güçlerin, yıllardır harabeye çevirdikleri Suriye'de yeni felaketlerin ve katliamların önünü açacak komploları tezgâhlamaya devam ettiğini belirten Korkmazhan, “Türkiye ve bölge halklarını ateşe atan savaşa hayır diyoruz. İhtiyacımız barış, kardeşlik ve dayanışmadır” dedi ve Türkiye’nin askeri operasyona son vermesini, tüm emperyalist güçlerin Suriye’den çıkmasını istedi.

“Savaşa Hayır” demenin bile suç sayıldığı ve barış taleplerinin bastırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Korkmazhan, tüm demokrasi, barış ve emek güçlerine bir araya gelerek, savaşa karşı barış için ve Akıncı’ya yönelik saldırılar karşısında daha gür bir sesle barış taleplerini yükseltme çağrısında bulundu.