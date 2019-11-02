Alayköy’deki hırsızlıktan tutuklanan iki kişi olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldı

Alayköy'de 25 Ekim’de “Soykan” marketin açılması olayıyla ilgili tutuklanan iki kişi, olayla bağlantıları olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldılar. Polisin ileri sorutşturmasında olayla ilgili başka iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında 25 Ekim’de 2 bin 300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 1-24 Ekim tarihlerini kapsayan günlük satış raporlarının çalındığı ve olayla ilgili S.K. (E-52) ve T.K.’nin (E-20) tutuklandığı hatırlatıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu hırsızlığı İ.U. (E-27) ve M.T’nin (E-28) yaptığının tespit edildiği, daha önceden tutuklanan S.K ve T.K’nin olayla bir bağlantısı olmadığı anlaşıldığından serbest bırakıldıkları kaydedildi.