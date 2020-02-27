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Arda Erkan’ın doğum gününde gösterimi yapılacak

Arda Erkan’ın doğum gününde gösterimi yapılacak
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2015 yılında yaşamını yitiren Arda Erkan’ın yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı Cinnet Mevsimi belgeseli, Erkan’ın doğum günü olan 2 Mart Pazartesi gecesi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinde (KTGB) gösterilecek.

KTGB’den verilen bilgiye göre, belgesel saat 19.30’da başlayacak ve Arda’nın yakınları da gecede hazır bulunacak.

Arda, 2015 yılında 6 Temmuz’u 7 Temmuz’a bağlayan gece, Ortaköy’de aracının içinde ölü olarak bulunmuştu.Ölümüyle ilgili mahkeme süreci ise 2018 yılından bu yana sürüyor.

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