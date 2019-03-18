Bağımsızlık Yolu Mağusa 1. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, 17 Mart Pazar 2019 tarihinde 1. Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Haziran 2018’de siyasal parti olarak kaydını yapan Bağımsızlık Yolu’nun Mağusa 1. Bölge Kurulu’nda Divan Erdoğan Selkan, Çise Sezerel ve Meltem Zurnacılar’dan oluştu.

Divanın oluşturulmasının ardından iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler ile devrim ve dünya barışı için verilen mücadelelerde şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dönemsel faaliyet raporunun okunması ve mali raporun aklanması gündemine geçildi. Mali raporun aklanmasının ardından Mağusa Bölge Komitesi’ne talip olan üyeler adaylıklarını koydu.

Yapılan seçim sonucunda Mağusa Bölge Komitesi Gökhan Zengin, Fatih Bayraktar ve Semra Basma isimlerinden oluştu.