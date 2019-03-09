Bağımsızlık Yolu Omorfo Birimi de Güzelyurt’ta yürüyüş düzenledi

Bağımsızlık Yolu Omorfo Birimi öncülüğündeki bazı örgütler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Güzelyurt’ta yürüyüş düzenledi.

Güzelyurt Otobüs Terminali’nden başlayan yürüyüş, Güzelyurt Kapalı Çarşı Önü’ne kadar devam etti.

Yürüyüşte, ‘ Devletin Görevi Sığınma Evi’, ‘ Emek Çok Sendika Yok’, ‘Görünmeyen Emek Sesini Yükselt’, ‘ Tabuları Yıkarım Bulaşıkları Yıkamam’ yazılı pankartlar taşındı.

Etkinlikte basın açıklamada bulunan Bağımsızlık Yolu Omorfo Birimi Aktivisti Şenel Kim, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanan 8 Mart’ın New York’ta grev sırasında ölen yüzlerce emekçi kadının direnişiyle sembolleşen bir mücadele günü olduğunu anımsattı.

Kim, kapitalist sistemin bu günü tüketimle ilişkilendirdiğini ve 8 Martta kadınlara ev hediyesi alınmasının büyük indirimlerle teşvik edildiğini kaydederek, günümüzde çalışma koşulları iyileştirilse de başka şekillerde kadınların baskılanmak ve pasifleştirilmek istendiğini söyledi.

Kadınlara yönelik taciz ve cinayetlere de dikkati çeken Kim, Güzelyurt bölgesine talep ettikleri sığınma evi konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti.

Kim, tek bir kadının şiddet görmediği, tacize uğramadığı güne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, toplumun özgürleşmesinin kadınların özgürleşmesinden geçtiğini vurguladı.