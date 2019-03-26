Bahçeli'de yaşanan hırsızlık olayında yeni gelişme

Bahçeli'de yaşanan hırsızlık olayında yeni gelişme

 Bahçeli’de bu ay içinde hırsızlık amacıyla birçok eve girdiği tespit edilen ve tutuklanan O.İ’nin ileri soruşturmasında başka suçları da ortaya çıkarıldı.

Polis bültenine göre zanlının, o bölgede bulunan üç ayrı kişiye ait eve de cürüm işlemek kastıyla girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıktığı tespit edildi.

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