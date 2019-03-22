Bakan Özyiğit, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu İle Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 8. Halk Dansları Şöleni’ni organize eden Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile şölene katılmak üzere Türkiye’den gelen ekip temsilcileri ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, görüşmede yaptığı konuşmada, Özyiğit’e şölene verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Bu gece başlayacak etkinlik hakkında bilgiler de veren Kadirağa, şölende 21 dernekten 500 dansçının 64 oyun sahneleyeceğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, heyetleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Düzenlenen organizasyonun dostluk duygularının pekişmesi ve kültürel zenginliklerin gelişmesi adına önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Özyiğit, kültürlerin kaynaşması, ortak değerleri yaşatmak ve farklılıkların karşılıklı etkileşimle tanınmasını sağlamak adına düzenlenen bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yarın geceki etkinliğe katılacağını da dile getiren Bakan Özyiğit, 8. Halk Dansları Şöleni’ne katılacak ekiplere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ekipler adına Bakan Özyiğit’e anı plaketi takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

(T.A.K)