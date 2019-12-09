Baldızının 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Lapta’da 15 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan A.B mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldınızın 15 yaşındaki kızının bacak ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini söyledi.

Kız çocuğunun sosyal hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesi alındı.

Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2019, 08:18