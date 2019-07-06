Balıkçılara, ağlarına takılan kaplumbağalar için ne yapacakları anlatıldı

10 Mayıs 2018 tarihinden beri tedaviye muhtaç deniz kaplumbağalarının tekrardan sağlıklarına kavuşabilmesi için yoğun bir ilgi ve profesyonellikle çalışan Merit Internationals Hotels bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi bir ilke daha imza attı. Deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak dışında kamuoyunu ve özellikle balıkçıları bilgilendirmek isteyen merkez, Kuzey Kıbrıs Deniz Kaplumbağaları Cemiyeti’nin de katkılarıyla bu kez de Kıbrıs bölgesinde balıkçılık faaliyetlerini sürdüren birçok balıkçıyla bir eğitim programında buluştu.

Merit Internationals Hotels Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Denizlerimizde insan faaliyetlerine bağlı olarak yaralanabilen ve birçok hastalıkla mücadele eden deniz kaplumbağalarını tedavi edebilmek kadar onları denizdeyken bulabilmekte kritik bir önem taşımaktadır. Balıkçılarımızın, denizlerde daha uzun vakitler geçirdikleri için yaralı bir deniz kaplumbağasını fark etme ihtimali daha yüksek olmaktadır ve bize yaralı kaplumbağa ihbarlarının %90’ı balıkçılar tarafından yapılmaktadır. Bizlere yaralı bir deniz kaplumbağası bulduğuna dair haber veren kişilerin, biz o bölgeye gidene kadar hayvanın durumunu stabil tutabilmesi, gerekli ilk yardımı yapabilmesi, hayvanın hayatta kalma şansını artıracaktır” sözleri ile gerçekleştirilen seminerin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Merit Premium Otel’de 01.07.19 tarihinde gerçekleşen “Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Eğitimi” seminerine katılan birçok Kıbrıslı balıkçıya, ağlarına takılan veya yaralı bir deniz kaplumbağası bulduklarında neler yapabilecekleri ve ilk müdahalelerin nasıl uygulanması gerektiği anlatıldı. Katılımcılar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramına denk gelen bu seminerin sonunda “Doğa ve Kaplumbağa Dostu Balıkçı” sertifikalarını aldılar.