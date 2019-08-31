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BASIN-SEN genel kurulu tamamlandı

BASIN-SEN genel kurulu tamamlandı

 Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 21. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.
KTÖS Lokali’nde yer alan genel kurulda, sendikanın yeni yönetim kurulu oybirliği ile şu isimlerden oluştu:
“Çağdaş Öğüç, Evrim Kamalı, Novber Gürtay, Hurşide Baybora, Münür Özdiren, Hasan Çağda, Tünay Mertekçi, Ali Kurtoğlu, Ali Kişmir.”
Denetleme Kurulu’na ise oybirliği ile Serkan Soyalan, Mete Azizoğlu ve Hüseyin Ağlamaz seçildi.
Yeni yönetim kurulu görev dağılımını ilk toplantısında yapacak. 

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